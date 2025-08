Proseguono i lavori all’Ecocentro comunale, attraverso il finanziamento PNRR ottenuto dal Comune di Santa Marinella

Dopo aver bonificato l’area del Centro Servizi della Perazzeta ed aver ottenuto il dissequestro, grazie all’intervento costruttivo e proposito della Magistratura, proseguono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione all’Ecocentro comunale, attraverso il finanziamento PNRR di 992mila euro ottenuto dal Comune di Santa Marinella. Lavori destinati alla riqualificazione ambientale del sito: dalla raccolta delle acque di prima pioggia all’impianto del trattamento degli oli derivanti dalla pulizia dei mezzi sullo stesso piazzale, fino a piazzole di contenimento delle perdite di percolato dovute agli scarrabili come altresì vasca di raccolta degli scarti liquidi del percolato stesso.

Oltre a tutto ciò, l’intervento consisterà nel riallestimento del piazzale: dall’asfaltatura, alla recinzione come la videosorveglianza stessa, affinché tutta l’area sia dotata di servizi ed attrezzature perfettamente efficienti per garantire al meglio l’impiego dei mezzi oggi in uso dalla società Gesam. Parliamo di un finanziamento ottenuto nel 2023 e già messo in atto al 70% nel 2024, pertanto in perfetta linea dei tempi per rispondere alle esigenze di giugno 2026. Un intervento a natura ambientale a tutela del territorio, per combattere e arginare l’inquinamento delle falde e dei corsi d’acqua attraverso sistemi di smaltimento o trattamento e soprattutto separazione del sistema dei corpi idrici tra acque bianche ed acque nere. Un PNRR fortemente ambito da tutta questa Amministrazione, finanziamento in cui lo stesso Ministero ha creduto e pertanto, anche in questo caso, raccogliamo i frutti di quanto seminato.