Lotteria Italia 2025: il biglietto da cinque milioni venduto a Roma in via Cassia

Secondo premio da 2,5 milioni all’aeroporto di Ciampino

ROMA – Il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2025, come riportato da Agipronews, è stato venduto a Roma, presso il Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia, 664. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Ciampino, in provincia di Roma, presso Relay Ciampino Airside in via Appia Nuova, 1651.

Il locale è situato all’interno del secondo aeroporto della Capitale. Il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni, continua Agipronews, va al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio, 49 A.

La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Jerzu, in provincia di Nuoro, in via Umberto I, 263. Il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, infine, è stato venduto ad Albano Laziale in corso Giacomo Matteotti, 12.

Lotteria Italia 2025, quinto premio da un milione di euro ad Albano Laziale (RM)

ROMA – Come riporta Agipronews, il quinto premio della Lotteria Italia 2025 da un milione di euro va al tagliando Q 331024 venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

QUI TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI