Volanti Storici Ladispoli: una pioggia di solidarietà per la casa famiglia APS Chiara e Francesco

Auto d’epoca, cuore grande e un bilancio più che positivo per il 2025: la Befana solidale dell’associazione parte da Ladispoli e arriva a Torvaianica

di Marco Di Marzio

La passione per le auto storiche può diventare un potente motore di solidarietà. Lo ha dimostrato ancora una volta l’Associazione Volanti Storici Ladispoli che, nella giornata di oggi 6 gennaio 2026, nonostante una pioggia battente, ha portato avanti una significativa iniziativa benefica consegnando le tradizionali calze della Befana alla casa famiglia APS Chiara e Francesco, a Torvaianica. Un gesto semplice ma carico di significato, che chiude idealmente un 2025 ricco di successi, partecipazione e crescita per l’associazione.

Una carovana d’epoca contro il maltempo

Con partenza da Ladispoli e arrivo a Torvaianica, una folta delegazione di vetture d’epoca ha sfidato il maltempo per raggiungere la casa famiglia. Auto lucide nonostante la pioggia, soci determinati e un obiettivo chiaro: portare un sorriso ai ragazzi e alle ragazze ospiti della struttura.

A parlare è Fabio Ricca, fondatore dell’associazione insieme a Pasquale Carbone:

«È stata un’iniziativa a cui tenevamo tantissimo. Parliamo di una casa famiglia che accoglie ragazzi vittime di situazioni molto difficili, anche di codice rosso. Nonostante la pioggia incessante, siamo andati avanti ed è stata una grande soddisfazione vedere i loro volti felici nel ricevere la calza e altri piccoli doni alimentari. In questo modo anche loro hanno potuto festeggiare la Befana».

Non solo calze: un gesto concreto di vicinanza

Oltre alle calze della Befana, la donazione comprendeva succhi di frutta, patatine e altri generi alimentari, consegnati ad Alessandro Orsini, vicepresidente di APS Chiara e Francesco, che ha illustrato ai presenti la nascita, la missione e l’organizzazione della struttura, sottolineando l’importanza del supporto del territorio.

Il bilancio del 2025: un anno da incorniciare

L’iniziativa solidale è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena concluso:

«Il 2025 per noi è stato estremamente soddisfacente – continua Ricca –. Abbiamo avuto una grande crescita di soci, tante nuove iniziative e un incremento notevole di auto storiche partecipanti. Il momento più alto è stata l’estate, quando siamo riusciti a portare ottanta vetture sull’isola pedonale di Via Italia durante il Summer Festival. La gente ci segue, ci sostiene e questo ci dà una spinta enorme».

Uno sguardo al futuro

Le attività dei Volanti Storici Ladispoli non si fermano qui. Proseguono gli appuntamenti mensili, ogni terza domenica del mese, dedicati all’incontro con nuovi appassionati e alla preparazione di nuovi raduni. Ma soprattutto continua l’impegno nel sociale:

«Quella di oggi è stata la nostra prima iniziativa di questo tipo – conclude Ricca – ma non sarà l’ultima. Stiamo già lavorando a un nuovo evento solidale previsto per la fine di aprile, sempre a favore di ragazzi che hanno bisogno di attenzione e supporto».

Tra motori d’altri tempi e valori senza tempo, i Volanti Storici Ladispoli dimostrano che la solidarietà, quando è autentica, non teme nemmeno la pioggia.