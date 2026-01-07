Rione Fontana Morella, successo per la raccolta delle letterine di Babbo Natale

Riceviamo e pubblichiamo:
Anche quest’anno successo per la raccolta delle letterine di Babbo Natale. Il Rione Fontana Morella rinnova con soddisfazione l’iniziativa dedicata alla raccolta delle letterine indirizzate a Babbo Natale, giunta alla sua seconda edizione. Le cassette postali predisposte nel Rione, affidate agli elfi, hanno raccolto numerosi messaggi, disegni e pensieri dei bambini del territorio. Babbo Natale ha ricevuto le letterine e, grazie all’organizzazione del Rione, è riuscito a rispondere a molti bambini che avevano indicato correttamente l’indirizzo di casa o un contatto email. Le risposte sono state recapitate nei giorni successivi, regalando entusiasmo ed emozione ai piccoli destinatari e alle loro famiglie.
Non tutte le letterine hanno potuto ricevere una risposta, in quanto alcune risultavano prive di indirizzo o con dati incompleti. Una circostanza segnalata con rammarico, ma che non ha intaccato il valore complessivo dell’iniziativa. Il Rione Fontana Morella esprime grande soddisfazione per la partecipazione registrata e per i numerosi feedback positivi ricevuti dai genitori, che hanno sottolineato l’emozione dei bambini nel ricevere una risposta personalizzata e l’importanza di iniziative capaci di mantenere viva la magia del Natale. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività natalizie del Rione e rappresenta un momento di condivisione e aggregazione per tutta la comunità. L’appuntamento è già rinnovato al prossimo anno, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più bambini e riuscire a soddisfare un numero sempre maggiore di letterine.
Il Rione Fontana Morella ringrazia tutti i bambini, le famiglie e i volontari che hanno contribuito alla riuscita del progetto, confermando il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni e del territorio.