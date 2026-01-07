Riceviamo e pubblichiamo:

Anche quest’anno successo per la raccolta delle letterine di Babbo Natale. Il Rione Fontana Morella rinnova con soddisfazione l’iniziativa dedicata alla raccolta delle letterine indirizzate a Babbo Natale, giunta alla sua seconda edizione. Le cassette postali predisposte nel Rione, affidate agli elfi, hanno raccolto numerosi messaggi, disegni e pensieri dei bambini del territorio. Babbo Natale ha ricevuto le letterine e, grazie all’organizzazione del Rione, è riuscito a rispondere a molti bambini che avevano indicato correttamente l’indirizzo di casa o un contatto email. Le risposte sono state recapitate nei giorni successivi, regalando entusiasmo ed emozione ai piccoli destinatari e alle loro famiglie.

Rione Fontana Morella, successo per la raccolta delle letterine di Babbo Natale

Non tutte le letterine hanno potuto ricevere una risposta, in quanto alcune risultavano prive di indirizzo o con dati incompleti. Una circostanza segnalata con rammarico, ma che non ha intaccato il valore complessivo dell’iniziativa. Il Rione Fontana Morella esprime grande soddisfazione per la partecipazione registrata e per i numerosi feedback positivi ricevuti dai genitori, che hanno sottolineato l’emozione dei bambini nel ricevere una risposta personalizzata e l’importanza di iniziative capaci di mantenere viva la magia del Natale. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività natalizie del Rione e rappresenta un momento di condivisione e aggregazione per tutta la comunità. L’appuntamento è già rinnovato al prossimo anno, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più bambini e riuscire a soddisfare un numero sempre maggiore di letterine.

Il Rione Fontana Morella ringrazia tutti i bambini, le famiglie e i volontari che hanno contribuito alla riuscita del progetto, confermando il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni e del territorio.