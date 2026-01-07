Civitavecchia, domani sospensione idrica programmata

Si comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 di giovedì 08 gennaio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- zona Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e zona La Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa), zona Area Portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Gioacchino Rossi (Borgata Aurelia)
- via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia)
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.