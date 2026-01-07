Possono presentare domanda i nuclei familiari con attestazione ISEE pari o inferiore a 9.530,00 euro

Agevolazioni concrete sulle bollette dell’acqua per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Anche per il 2026 è attivo il Bonus Idrico Integrativo, promosso da ACEA ATO 2, una misura di sostegno voluta e confermata dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del Bilancio di ACEA ATO 2, proprio per andare incontro ai bisogni dei cittadini dei territori serviti, compreso il Comune di Cerveteri.

Si tratta di un’opportunità importante, che consente di ottenere uno sconto diretto sulle bollette del servizio idrico per i nuclei familiari con un’attestazione ISEE pari o inferiore a 9.530,00 euro. Negli anni passati, tuttavia, non tutte le risorse messe a disposizione sono state utilizzate, spesso a causa di una scarsa conoscenza della misura. Per questo è fondamentale informare e invitare tutti gli aventi diritto a presentare domanda.

Bonus Idrico Acea Ato 2: un’opportunità da cogliere per i cittadini di Cerveteri

La richiesta può essere presentata entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente online, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito: www.ato2roma.it

“Il Bonus Idrico Integrativo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è una scelta condivisa dai Sindaci nell’ambito del bilancio di ACEA ATO 2 e rappresenta un’opportunità concreta per sostenere le famiglie a basso reddito. È importante che i cittadini sappiano che questa agevolazione esiste e che le risorse stanziate rischiano di non essere utilizzate se non viene presentata la domanda. Invito quindi tutte le persone che rientrano nei requisiti a informarsi e a collegarsi al sito di ACEA ATO 2 per compilare la richiesta”.