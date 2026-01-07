Cervi in campo al Galli contro il Fiumicino. Gli etruschi vogliono la vittoria

Città di Cerveteri con molto assenze. E’ l’ultima gara del girone di andata

Cerveteri al Galli alle ore 14. 30 per affrontare il Fiumicino nell’ultima gara di andata. I Cervi cercano i tre punti, anche mister Ferretti ha gli uomini contati. Abbiamo delle assenze significative – commenta mister Ferretti -, ma abbiamo dei sostituti validi che ci permetteranno di giocarci una gara molto delicata. Nonostante la sconfitta di sabato, ho visto una squadra intensa, ben messa in campo, che mi ha lasciato soddisfatto della prestazione” .

Con la vittoria i Cervi chiuderebbero il giro di boa a 28 punti.

“Sarebbe bello, speriamo che la squadra conservi lo stesso smalto delle gare precedenti, soprattutto in casa dove abbiamo perso una sola volta, pareggiando in una sola occasione. Davanti al nostro pubblico – continua l’allenatore etrusco – abbiamo raccolto molto, anche grazie alla spinta che ci forniscono i tifosi, ai quali vogliamo regalare il primo successo del 2026. Ci attende un Fiumicino in forte ripresa, a cui dobbiamo fare attenzione”.