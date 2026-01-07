Il Palacasali di Ancona è stato il magnifico teatro dei Campionati Nazionali AICS, tre giorni di sport ad altissimo livello che hanno visto scendere in pista oltre 1600 atleti provenienti da tutta Italia. Un evento intenso, ricco di gare combattute e prestazioni di grande spessore tecnico.

A prendersi la scena nella distanza dei 400 metri è stato Francesco De Santis, protagonista di una prova semplicemente straordinaria. L’atleta ha conquistato il titolo italiano fermando il cronometro su un eccellente 47.79, tempo che non solo gli vale l’oro tricolore, ma rappresenta anche il minimo per la partecipazione ai Campionati Nazionali Assoluti.

Ancona incorona De Santis: titolo italiano AICS nei 400 metri

Una prestazione di grande autorità, che conferma il valore dell’atleta e l’ottimo stato di forma già a inizio stagione. Questa prima uscita ufficiale dell’anno lancia segnali estremamente positivi in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Il percorso di De Santis proseguirà ora con un’altra sfida di prestigio: il 24 gennaio sarà infatti tra gli atleti invitati a prendere parte al Trofeo Nazionale Giovannini, dove sarà impegnato negli 800 metri, pronto a misurarsi con alcuni dei migliori interpreti della specialità.

La stagione è appena iniziata, ma le premesse sono decisamente promettenti. Ancona potrebbe essere solo il primo capitolo di un’annata da protagonista.