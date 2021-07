Il consigliere del Movimento 5 Stelle Alessandro Magnani interviene sui fondi dimezzati alle manifestazioni sportive

“Lo sport a Cerveteri non è mai sul podio delle priorità”. A dirlo è il consigliere del Movimento 5 Stelle, Alessandro Magnani, che punta i riflettori sul dimezzamento di fondi per le manifestazioni sportive, denunciato già dal consigliere della Lega Luca Piergentili. (leggi qui)

“Tra i punti all’ordine del giorno, nella seduta del 30 giugno – ha spiegato Magnani – lo spostamento di alcuni fondi già destinati alle manifestazioni sportive, sul finanziamento dell’Estate Caerite”, per un totale di 10 mila euro.

Soldi che per il portavoce del Movimento 5 Stelle “avrebbero potuto ridare un po’ di fiato a un settore già sull’orlo del collasso, che è al lavoro tutto l’anno tra mille difficoltà e che sarebbe così importante sostenere per la crescita della nostra città” e che invece sono stati spostati per andare “a rimpolpare le casse di una manifestazione che nasce e muore ogni anno nel tempo di una stagione e che già è largamente sostenuta, ma per la quale, davvero, non basta mai”.

E Magnani punta il dito contro l’amministrazione: “Sullo sport il Comune di Cerveteri proprio non vuole investire, non gli interessa. Forse non c’è sufficiente ritorno mediatico ed elettorale, forse è una questione di formazione, un imprinting che manca a questa amministrazione”.

“Ogni eccellenza di Cerveteri è nata e cresciuta grazie alla determinazione e volontà dei singoli e di poche associazioni”.

“Ancora, nel penultimo consiglio comunale, l’opposizione unita presentò un emendamento per spostare quei pochi soldi che ci era consentito toccare verso il sostegno delle associazioni sportive, ovviamente bocciato, come potete (leggere qui)“.

E allora il consigliere Magnani ha annunciato la presentazione di un’interrogazione rivolta all’assessore alle politiche culturali e sportive, alle politiche giovanili e partecipazione per capire “quali iniziative abbia programmato, costruito, seguito e realizzato a favore dello sport a Cerveteri in questi quasi cinque anni”.

“Sembra incredibile che l’assessora debba occuparsi di tante cose. E infatti non se ne occupa. Le uniche occasioni in cui ci accorgiamo della sua esistenza sono le inaugurazioni, qualche evento culturale, gli spettacoli estivi. Quali iniziative a favore dello sport, Assessora Battafarano?”.