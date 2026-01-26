Linea Roma – Pisa: circolazione rallentata per investimento alla stazione di Civitavecchia

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti

Aggiornamento – ore 20:00

La circolazione è rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a Civitavecchia.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09)

Aggiornamento – ore 19:00

La circolazione è rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a Civitavecchia. Un ragazzo per cause da accertare, è caduto dalla banchina del terzo binario finendo sotto un treno regionale che procedeva verso Roma. Il medico del personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i vigili del fuoco che si stanno occupando di mettere in sicurezza l’area.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09)

Inizio evento – ore 17:45

La circolazione è sospesa a Civitavecchia per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi.

