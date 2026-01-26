Ladispoli, disposto il pagamento dei contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che, con determinazione n. 147 del 20/01/2026, esecutiva a norma di legge, e’ stato disposto il pagamento dei contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. I pagamenti sono stati disposti mediante accreditamento sul conto corrente indicato dall’utente nell’istanza, nel caso in cui non sia stato fornito il numero di conto corrente il pagamento è disponibile in contanti presso la tesoreria comunale banca intesa san paolo, sita in via Flavia n. 66 – Ladispoli.