Clean sheet per i giovani verdeblù che, nel weekend, contro la Virtus Roma hanno centrato la decima vittoria su altrettanti incontri

82-58 è questo il punteggio con cui l’Under 17 Gold della RIM Sport Cerveteri si è aggiudicata il match contro la Virtus Roma 1960, valido per la terza giornata del girone di ritorno della prima fase del Campionato. I ragazzi, guidati da coach Fraticelli – coadiuvato nel lavoro dal DT Antonio Pica, hanno gestito la partita al meglio senza concedere spazio ai romani. Così, davanti al pubblico del PalaRim, i verdeblù hanno raggiunto la decima vittoria su altrettanti impegni; nella classifica avulsa dei 6 gironi del Lazio, sono solo 3 le squadre a punteggio pieno.

Basket, l’Under 17 Gold di Cerveteri fa 10 su 10

“Non avevo queste aspettative – ha dichiarato coach Fabio Fraticelli al termine del fine settimana – perché è il primo anno che alleno qui e non conoscevo la squadra. Stiamo vivendo questa striscia positiva in maniera spensierata, sicuramente con entusiasmo, ma, al tempo stesso, con cautela perché è sbagliato montarsi la testa, il campionato è lungo. Preferisco fare un passo per volta senza pensare troppo a quello che potrebbe arrivare, ma con la consapevolezza che i ragazzi sono un bel gruppo e sono molto affiatati”.

Infatti, il Campionato si articolerà in più fasi. Alla seconda, si qualificheranno le prime 4 di ogni girone che poi si incontreranno per avere la possibilità di proseguire il proprio cammino. Il prossimo appuntamento vedrà impegnati gli etruschi sul campo del Vis Aurelia, attualmente penultimo.