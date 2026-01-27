Alfredo Marino grande protagonista

Etrusca Atletica, benvenuto 2026: subito spettacolo nelle gare in pista –

Si sono svolte sabato 24 gennaio le prime gare in pista del 2026, che hanno subito visto protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’Etrusca Atletica.

Grande avvio di stagione per Alfredo Marino, autore di una doppietta di altissimo livello: prima la vittoria nei 600 metri cadetti con l’ottimo tempo di 1’29”85, poi, a distanza di appena un’ora, il successo anche nei 200 metri cadetti fermando il cronometro su 24.03. Risultati che valgono la convocazione in rappresentativa regionale per le Indoor di Ancona.

La giornata si arricchisce di un’altra vittoria nei 200 metri allievi, grazie a Matteo Bafaro, che chiude con l’eccellente crono di 23.37. Da segnalare anche il secondo posto assoluto di Andrea Scalella nei 200 metri con il tempo di 22.99.

Ottimi riscontri cronometrici e prestazioni convincenti anche per tutti gli altri atleti scesi in pista:

Silvestri Matilde, Dalia Desiderio, Sara Tafi, Silvia Tafi, Dario Todaro, Martin Germani, Raniero Lombardi, Mattia De Santis, Sole Spernanzoni, Giulia Buccella, Eleonora Marconato, Giulia D’Angelo, Massimo Torrisi e Sveva Giovannetti, a conferma dell’ottimo stato di crescita dell’atletica cerveterana.

Un inizio di 2026 che lascia ben sperare e certifica il grande lavoro svolto dal gruppo tecnico e dagli atleti.