Il Comitato di Zona chiede garanzie sulla riorganizzazione del TPL e convoca un’assemblea pubblica per tutelare pendolari, studenti e residenti

Trasporto pubblico locale nel Lazio, Valcanneto alza la voce –

La riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) nei territori interni della Regione Lazio accende l’attenzione e la preoccupazione dei cittadini di Valcanneto. A intervenire è il Comitato di Zona Valcanneto, che ha deciso di informare ufficialmente i residenti sulle possibili ricadute del nuovo assetto del servizio, annunciato dalla Regione Lazio.

Il piano regionale prevede la suddivisione del territorio in 11 ambiti operativi, le cosiddette Unità di Rete, coordinate da ASTRAL S.p.A., con l’obiettivo dichiarato di “razionalizzare” il servizio già a partire dai prossimi mesi. Una riorganizzazione che, tuttavia, potrebbe tradursi in tagli o rimodulazioni delle linee, con effetti diretti sui collegamenti da e per Valcanneto.

Proprio per questo il Comitato ha chiesto chiarimenti al Comune di Cerveteri, domandando quali azioni concrete siano state intraprese per tutelare i cittadini. Al centro della richiesta: l’indicazione delle linee ritenute indispensabili, delle fasce orarie necessarie, degli eventuali nodi di scambio e la possibilità di accordi o alleanze con i Comuni limitrofi per affrontare in modo coordinato una problematica comune a più territori.

Le preoccupazioni non sono rimaste isolate. Numerosi residenti, infatti, hanno segnalato al Comitato il rischio di un peggioramento dei collegamenti, soprattutto per pendolari, studenti e cittadini che devono raggiungere presidi ospedalieri o servizi essenziali. Da qui la decisione di organizzare una Assemblea Pubblica, pensata come momento di confronto e partecipazione.

Il Comitato auspica la presenza del Sindaco di Cerveteri, al quale è stata chiesta la disponibilità di una data, affinché possa illustrare eventuali interlocuzioni già avviate con la Regione Lazio e ASTRAL. Durante l’assemblea verranno presentati i possibili scenari critici e, soprattutto, sarà data voce ai cittadini per raccogliere proposte e necessità legate al mantenimento o al potenziamento del servizio.

Parallelamente, il Comitato ha inoltrato anche una richiesta di incontro urgente ad ASTRAL, coinvolgendo l’Assessorato regionale ai Trasporti e il Comune di Cerveteri, con l’obiettivo di ribadire l’importanza strategica dei collegamenti per Valcanneto.

Una mobilitazione che punta a prevenire disagi e a garantire che la riorganizzazione del TPL non si traduca in un passo indietro per i territori interni, ma tenga conto delle esigenze quotidiane di chi li vive.