Aggiornamento – ore 13:30

La circolazione permane sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Attive corse con bus.

Linea Roma – Pisa, circolazione ancora sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FB 8616 Roma Termini (11:40) – Genova Piazza Principe (16:58): il treno oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (18:54): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 597 Milano Centrale (10:50) – Salerno (0:35).

• FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:30): il treno oggi è instradato da Pisa a Roma via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (21:40): il treno oggi è instradato da Pisa a Roma via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FA 8556 Roma Termini (16:20) – Genova Piazza principe (20:32): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FB 8626 Roma Termini (16:42) – Genova Piazza Principe (21:50).

• FB 8630 Roma Termini (18:10) – Genova Piazza Principe (23:20): il treno oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 501 Sestri Levante (4:53) – Napoli Centrale (12:29) : il treno viaggia in ritardo e oggi è instradato da Pisa a Roma via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense.

Ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:25): il treno viaggia in ritardo e oggi è instradato da Pisa a Roma via Firenze Rifredi. Non ferma a Pisa Centrale, Livorno Centrale, Cecina, Follonica, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Orvieto a Firenze e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24): il treno oggi viaggia con nuova numerazione da Livorno a Firenze Santa Maria Novella, dove termina la corsa.

I passeggeri da Firenze Santa Maria Novella possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 518 Roma Termini (15:42) – Ventimiglia (23:39): il treno oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da:

• Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34) fino a Firenze Santa Maria Novella, dove trovano proseguimento con il treno IC 518;

• Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Cecina, Livorno Centrale e Pisa Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 522 Napoli Centrale (17:31) – Sestri Levante (0:55): il treno oggi è instradato da Roma a Pisa via Firenze Rifredi e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale.

Ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Di Calabria Centrale (9:45): il treno oggi è instradato da Pisa a Roma via Empoli e non ferma a Livorno Centrale, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 854 Reggio Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 4 novembre: il treno viaggia in ritardo e oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Livorno Centrale.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Programma dei provvedimenti dei treni del Regionale

foto Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord