Ultimi accorgimenti finali e la prossima settimana l’accesso al parcheggio da via della Repubblica sarà nuovamente aperto alla cittadinanza e agli utenti che ogni giorno utilizzano l’area di sosta nel centro della città.

Ad annunciarlo sono il sindaco Pietro Tidei e il vicesindaco Andea Amanati, che nella sua funzione di assessore ai lavori pubblici, ha seguito in prima persona il procedere dei lavori che hanno interessato il muro di contenimento, il muro di cinta e l’accesso pedonale da piazza Gentilucci.

Santa Marinella: riapre la scalinata dell’area Ex Fungo

“L’intervento urgente di messa in sicurezza è giunto a compimento- afferma il Sindaco- Durante la settimana prossima, sarà riaperta la scalinata che apparirà totalmente rinnovata. Come abbiamo più volte annunciato, è nostra intenzione proseguire con un progetto che interessi l’intera area dell’Ex Fungo, con la creazione di una piazza e di parcheggi sottostanti. A tal fine, abbiamo partecipato a due diversi bandi regionali importanti che consentiranno la riqualificazione dell’area con la realizzazione del tappeto stradale, lo smaltimento delle acque piovane e soprattutto la costruzione di una superficie sopraelevata, da adibirsi a piazza cittadina”, conclude il sindaco Tidei.

In questi giorni, la ditta esecutrice dei lavori, sta ultimando il muro in cemento armato, che sarà ricoperto con mattonelle effetto tufo come indicato dalla Soprintendenza.

“E’ stata completamente rifatta la scalinata, in cemento armato con pavimentazione antisdrucciolo, alzate a norma e segnalatori di camminamento luminosi, corrimano nuovi con vetri trasparenti antisfondamento- spiega nel dettaglio Amanati- Entro i primi mesi del nuovo anno, sarà installato un elevatore per accesso facilitato e realizzato un marciapiedi che congiungerà gli accessi pedonali di via della Repubblica alla statale Aurelia. Sono stati collocati anche nuovi cestini per i rifiuti. Un intervento di messa in sicurezza che ha offerto l’opportunità di rendere più decoroso e agevole il transito pedonale all’area di parcheggio”.