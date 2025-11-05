Una stagione semplicemente straordinaria per i ragazzi dell’Etrusca Atletica, protagonisti assoluti nelle principali competizioni giovanili e capaci di conquistare risultati di rilievo nazionale.

Il momento più emozionante è arrivato con il terzo posto in Italia nei 1000 metri firmato da Alessio Fantini, autore di una prova di carattere e grande maturità tecnica. Ma le soddisfazioni non si sono fermate qui: ai Campionati Regionali la squadra ha trionfato nella staffetta 4×100, grazie alla brillante prestazione di Paul Albano, Alfredo Marino, Raniero Lombardi e Mattia De Santis, che hanno fermato il cronometro davanti a tutti.

Etrusca Atletica: una stagione da incorniciare per i cadetti

Il successo ottenuto nella splendida cornice dello stadio Raul Guidobaldi di Rieti, tempio dell’atletica italiana, ha consacrato i cadetti dell’Etrusca come una delle realtà più promettenti del panorama nazionale. Grazie ai risultati complessivi, infatti, la squadra si è classificata seconda in Italia, dietro soltanto ai fortissimi atleti della Fratellanza Modena.

Un traguardo che premia il lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti e atleti, capaci di unire talento, passione e spirito di squadra. Un’annata al top, che ha visto i giovani dell’Etrusca Atletica protagonisti su ogni pista e in ogni gara, con la promessa di continuare a crescere e stupire anche nelle prossime stagioni.