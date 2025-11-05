Tre Arresti per l’Omicidio di Stefano Cena: l’aggressione fatale a Capena

Capena (Roma) – Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Stefano Cena, il giostraio 65enne deceduto il 14 ottobre in ospedale, nove giorni dopo una violentissima aggressione subita a Capena. I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre persone, gravemente indiziate del reato di omicidio volontario aggravato in concorso.

Gli arrestati sono due giovani di 19 anni e un 24enne, tutti italiani. L’azione è stata coordinata e diretta dalla Procura di Tivoli.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio di violenza è scaturito da futili motivi. La tensione era già emersa nel pomeriggio, con una prima discussione tra la vittima e uno degli aggressori. Nella serata, tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, arrivando a coinvolgere il nucleo familiare di Cena.

La Duplice Aggressione e l’Intervento dei Carabinieri

Stefano Cena è stato inizialmente circondato e colpito ripetutamente da un gruppo di giovani, tra cui i tre indagati, tutti collaboratori della giostra gestita dal fratello della vittima. Nonostante le percosse, l’uomo era riuscito inizialmente ad allontanarsi.

La situazione è precipitata quando Cena, notando la moglie in pericolo, ha tentato di tornare indietro per soccorrerla. In quel momento, è stato vittima di una nuova, brutale e fatale aggressione. L’uomo è caduto a terra, venendo colpito in modo ripetuto e violento su parti vitali.

Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati da alcuni presenti, ha permesso di interrompere la violenza. I militari sono giunti sul posto bloccando di fatto un ulteriore inseguimento che i presunti aggressori avevano intrapreso anche nei confronti del figlio della vittima, accorso in aiuto dei genitori.

I tre giovani, ora in carcere, sono considerati responsabili, insieme ad altre persone non ancora identificate, del pestaggio che ha causato la morte di Stefano Cena. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli e identificare eventuali complici.