Levare la cellulite è possibile.

La cellulite è un problema che attanaglia un numero incredibile di persone, soprattutto per quanto riguarda il genere femminile. Secondo le ultime ricerche infatti pare che questo fenomeno interessi una percentuale che si aggira tra l’80 e il 90% complessivo delle donne in tutto il mondo. Insomma, numeri da capogiro.

Non ci sorprende quindi che sono in tantissime quelle donne, di tutte le età, alla ricerca della soluzione ideale per eliminare la cellulite. Ed è proprio a queste che ci rivolgiamo con il nostro articolo, il quale è basato a sua volta su questa guida per levare la cellulite in un mese .

Come levare la cellulite cambiando stile di vita

Uno stile di vita sedentario e con una dieta squilibrata è una delle principali cause di comparsa della cellulite. Passare a uno stile di vita più sano, privo di eccessi e con maggiore attività fisica è la strada giusta per eliminare e prevenire la famigerata pelle a buccia d’arancia.

Cominciamo quindi col cominciare ad assumere pietanze ricche di acqua e fibre come le verdure dopo ogni pasto, in modo da cominciare ad eliminare le tossine e tutti quegli elementi nocivi presenti nel nostro organismo (reni e intestino soprattutto). E così va fatto anche con la frutta, possibilmente quella meno zuccherina, senza però eccedere.

Per quanto riguarda le proteine, utilissime sono quelle provenienti da legumi e carni bianche, così come quelle presenti nel pesce. Riguardo quest’ultima pietanza, vale la pena ricordare come essa sia anche ricca di Omega 3, la quale risulta utile nel migliorare la nostra salute generale, fisica e mentale.

Infine, non dimentichiamo che i carboidrati non vanno esclusi dalla nostra dieta, ma andrebbero assunti in base al fabbisogno giornaliero e alle nostre attività, prediligendo quando possibile quelli non raffinati, cioè pietanze come pasta e pane integrali.

Come levare la cellulite da gambe e ginocchia

In tutto il corpo, la parte più soggetta a questa triste situazione è quella relativa agli arti inferiori. E’ nelle gambe infatti che gli effetti più evidenti della ritenzione idrica e della cellulite vengono a manifestarsi, con tutto ciò che ne consegue sul piano estetico e psicologico di chi ne è affetto. E persino le ginocchia sono a rischio, non solo gambe e glutei.

A questo proposito risulta utile usare prodotti appositi come creme idratanti e oli per massaggi utili in ottica curativa ed idratante, oltre che preventiva. Inoltre, ad essa va aggiunta una corretta attività fisica ed esercizi specifici, come ad esempio gli squat e gli step up, in modo da rassodare le parti interessate. Per chi invece vuole passare a uno sport vero e proprio in modo da cimentarsi al 100% nella propria battaglia contro la cellulite, esistono diversi sport che possono fare al nostro caso.

Fermo restando che qualsiasi tipo di attività sportiva fatta in maniera costante e continuativa può aiutare non poco nella lotta a questa condizione, ci sono alcuni sport più utili di altri per arrivare a risultati ottimali. Tra tutti, consigliamo sport acquatici come il nuoto stile libero e la pallanuoto.

Come levare la cellulite con la chirurgia

Per i casi più disperati esiste però la possibilità di utilizzare un metodo drastico, cioè la chirurgia.

Nonostante in molti pensano che l’operazione principale contro questa condizione sia la liposuzione, quest’ultima va ad attaccare in realtà i grassi ma non aiuta necessariamente a far ritornare elastica la pelle. Dopo questi interventi è infatti necessario un lifting per dare nuovo volume alla pelle nelle zone interessate, oltre che un periodo di riposo e una giusta terapia antibiotica onde evitare infezioni et similia.

Prima ancora di arrivare a questo punto però è anche possibile tentare con sedute di mesoterapia e carbossiterapia, Queste terapie consistono in una serie di iniezioni intradermiche utili a stimolare il sistema linfatico, così da ridurre la ritenzione idrica e far sparire di conseguenza la cellulite con un metodo meno invasivo.

