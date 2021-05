Share Pin 5 Condivisioni

Covid Lazio: il 22 e 23 maggio open day vaccinazioni con Astrazeneca –

“22 e 23 maggio Open Day Astrazeneca con ticket virtuale over 35 Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti). Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio“.

Lo rende noto in un comunicato appena diffuso l’Unità di Crisi Covid Lazio.