Coronavirus, oggi in Italia 5.218 nuovi casi e 218 decessi

Oggi in Italia si registrano 5.218 nuovi casi di coronavirus e 218 morti. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741 i nuovi casi e 164 le vittime. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 269.744: il tasso di positività scende all’1,9% (ieri era al 2,3%).

Con questi ultimi decessi la quota delle vittime sale a 125mila mentre il totale dei contagi da inizio pandemia sale così a 4.183.476. Sono 1.469 i ricoveri in terapia intensiva, 75 in meno nelle ultime 24 ore. Ammontano a 9.925 i ricoveri ordinari, 458 in meno rispetto a ieri. Per la prima volta dal 22 ottobre i pazienti in area medica scendono sotto i 10mila.

I guariti sono 12.695 (ieri 12.816), per un totale di 3.766.660. Sempre in calo il numero delle persone attualmente positive, 7.698 in meno (ieri -7.244): i malati ancora attivi sono ora 291.788. Di questi, sono in isolamento domiciliare 280.394 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+874), seguita da Campania (+705), Sicilia (+493), Lazio (+471) e Emilia Romagna (+412). Il totale dei contagi in Italia sale a 4.183.476.