Letta nuovo Segretario PD, Silvia Marongiu: "Buon lavoro Enrico!"

“Buon lavoro Segretario! Un discorso denso di contenuti con molte parole chiave: partecipazione, lotta alle disuguaglianze, giovani, donne, cooperazione, diritti, prossimità, territori, cambiamenti climatici, pandemia, educazione, crescita, idee, sostenibilità sociale e sostenibilità verde, lavoro, ius soli, transizione ecologica e digitale, alleanze, agorà. Un percorso difficile ed ambizioso tra valori, metodo e radicalità nei comportamenti. L’identità è per metà quello che siamo e per metà quello che gli altri vedono di noi.”

Si esprime così, attraverso il proprio profilo Facebook, Silvia Marongiu, Segretario PD Ladispoli e membro dell’Assemblea Nazionale PD, nel salutare l’elezione di Enrico Letta a nuovo Segretario nazionale del Partito Democratico.

La nomina, infatti, è avvenuta in senso alla stessa assemblea nella giornata di domenica 14 marzo con 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti.

“Grazie a Nicola Zingaretti con cui c’è amicizia e sintonia, grazie a Nicola per avermi cercato. Lavoreremo insieme, gli ho detto, nel Partito Democratico porteremo avanti il tuo lavoro. Saluto tutte le democratiche e i democratici, le idee che ho esposto all’assemblea PD le posterò a breve in una serie di tweet sul mio profilo e soprattutto le discuteremo insieme nelle prossime 2 settimane. Domani pubblicheremo un vademecum su come farlo e poi ci rivedremo in Assemblea!” – posta subito dopo l’esito del voto dell’assemblea Enrico Letta, in risposta ai molteplici auguri ricevuti per questo nuovo incarico.