PD Civitavecchia: ieri incontro pubblico sul Recovery Plan per dare uno sguardo al futuro del territorio

PD Civitavecchia: ieri incontro sul Recovery Plan per dare uno sguardo al futuro –

Il Recovery Plan oggetto di dibattito pubblico da parte del Partito Democratico di Civitavecchia.

I dem della città portuale, infatti, nella giornata di ieri, a partire dalle ore 18:00 via zoom e trasmesso in diretta dalla propria pagina Facebook, hanno approfondito, per ciò che concerne la città e il suo territorio, l’importante strumento di pianificazione economica, pensato per rilanciare l’Italia portandola fuori dalla crisi generata dalla pandemia.

All’incontro, moderato dal Segretario PD di Civitavecchia Stefano Giannini, sono intervenuti: Paola Rita Stella, Presidente PD Civitavecchia; Marco Piendibene, Capogruppo PD Civitavecchia; Pino Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale; Daniele Leodori Vice Presidente Regione Lazio.

