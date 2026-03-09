L’Etrurians vince e convince e dilaga nella ripresa superando 6-0 il Play Selva Candida. Un risultato roboante per gli uomini di mister Danilo Rinaldi contro una formazione che, già a marzo, si trova a otto punti dalla salvezza e con un piede in II Categoria.

I gialloviola, però, non sottovalutano l’avversario e scendono in campo concentrati e determinati fin dal primo minuto.

Il tecnico parte con Portoghesi tra i pali; in difesa gli esterni sono Catini e Roscioli, con il solito tandem centrale formato da Pierini e Abbruzzetti. In mezzo al campo Avolio, Angelucci e Silenzi, mentre Cotea agisce da trequartista alle spalle delle due punte Pallozzi e Formaggi.

Dopo una prima fase di controllo del gioco, il match si sblocca intorno alla mezz’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Pallozzi è il più rapido in area e trova la deviazione vincente che vale l’1-0.

L’Etrurians dilaga: 6 a 0 al Selva Candida

I tirrenici prendono fiducia e continuano ad affacciarsi con pericolosità nella metà campo avversaria. Al 37’ l’arbitro fischia un calcio di rigore apparso netto: Formaggi dal dischetto è glaciale e firma il raddoppio.

L’Etrurians non si ferma e dopo appena tre minuti lo stesso Formaggi trova la doppietta personale ribadendo in rete una palla vagante in area per il 3-0.

I gialloviola chiudono di fatto la gara già nel primo tempo, con i romani che si sciolgono come il burro. Al 43’ arriva un’altra doppietta, quella di Pallozzi, che da vero attaccante d’area trova la deviazione vincente sotto misura per il 4-0.

Nella ripresa Rinaldi effettua diversi cambi: in porta entra Serafin al posto di Portoghesi, mentre Eluwa rileva Pierini in difesa. Spazio anche a Funari al posto di Pallozzi e a Mitsch per Cotea.

Al 18’ è proprio Funari a firmare il pokerissimo gialloviola, mentre al 23’ Mitsch mette il sigillo definitivo sul match realizzando la rete del 6-0.

«È stata una domenica più che positiva per noi – commenta Fabiano Pierini, detto “Lo Zar” –. Sapevamo di affrontare un avversario in difficoltà ma abbiamo disputato la nostra gara davanti a un pubblico che ci segue sempre. È un’ottima annata, siamo a sette punti dal terzo posto e questo è un gruppo che può crescere ancora. Domenica affronteremo l’Atletico Casalotti, altra squadra che ha bisogno di punti per salvarsi».

Etrurians: Portoghesi (10’ st Serafin), Catini, Roscioli, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini (10’ st Eluwa), Avolio, Silenzi, Pallozzi (13’ st Funari), Cotea (13’ st Mitsch), Formaggi.

A disp.: Veronesi, Palombo.

All.: Rinaldi.