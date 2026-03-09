Il sindaco Mario Baccini si congratula con il concittadino premiato nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia

Fiumicino, Leone d’Oro a Maurizio Schepici: il riconoscimento al Senato celebra una carriera di passione e talento –

Un importante riconoscimento per lo sport e per il territorio di Fiumicino. Il concittadino Maurizio Schepici ha ricevuto il prestigioso “Leone d’Oro” presso il Senato della Repubblica, nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia, premio che celebra risultati sportivi di rilievo e una carriera costruita con dedizione e talento.

A congratularsi pubblicamente è stato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che attraverso i propri canali social ha espresso l’orgoglio dell’intera comunità per il riconoscimento ottenuto dal concittadino.

«Al nostro concittadino Maurizio Schepici vanno le mie congratulazioni per il prestigioso Leone d’Oro ricevuto al Senato della Repubblica», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come il premio rappresenti non solo un traguardo sportivo, ma anche il coronamento di una lunga carriera segnata da passione, impegno e talento.

Secondo il sindaco, storie come quella di Schepici dimostrano come il territorio di Fiumicino continui a esprimere eccellenze in diversi ambiti, contribuendo a dare prestigio non solo alla città ma all’intero Paese.

A nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, Baccini ha quindi rivolto a Schepici l’augurio di raggiungere nuovi successi, affinché il suo percorso continui a rappresentare un esempio di determinazione e di valore sportivo.