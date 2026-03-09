Calcio, vittoria di sostanza per la Virtus Marina di San Nicola

La Virtus Marina di San Nicola ha superato 2-1 il Vis Bracciano nello scontro diretto, ora i rossoblù sono a +8 sulla zona rossa

La Virtus Marina Di San Nicola ha ingranato la giusta marcia e ha centrato la vittoria nello scontro diretto contro il Vis Bracciano. In un girone C molto equilibrato, la seconda categoria della società rossoblù aveva bisogno di punti per consolidare il proprio piazzamento in classifica.

In pressione sin dall’inizio, in realtà, Molinari e compagni non hanno concretizzato le tante occasioni capitate a Angiolini, Lubrano e Rossi chiudendo il primo tempo addirittura in svantaggio. Alla ripresa del gioco, i ragazzi della Virtus si sono barricati nella metà campo avversaria e hanno trovato il pareggio su gol di Popovic che, grazie al suo metro e 92, ha siglato la rete di testa su punizione di Tamasi. Dopo 5 minuti, Rossi ha trovato il raddoppio, mentre gli ultimi 10 minuti sono stati di gestione del risultato.

“Sono soddisfatto – ha dichiarato mister Pino Neto al termine della gara – perché finalmente stiamo iniziando a raccogliere quanto seminato. Non saprei dire qualcuno che si è distinto in particolare, hanno dato veramente tutti il massimo”.

I rossoblù hanno toccato quota 23 punti in classifica, portandosi a +8 sul penultimo posto occupato da Sassacci. La prossima settimana, domenica 15 marzo ore 11:00, allo stadio A. Lombardi, arriverà la Polisportiva Oriolo, terza forza del girone che si trova nel gruppone a 42 punti in piena lotta per la promozione. I rossoblù potranno godere del sostegno del pubblico di casa e chissà che non possano mettere a segno un bel colpo.