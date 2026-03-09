Nuovo importante risultato per le iniziative dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla a Cerveteri. La Consigliera comunale e Volontaria Aism Adele Prosperi: “La nostra una comunità sempre attenta e solidale, sostenere la Ricerca Scientifica è vita!”

“Gardensia” a Cerveteri raccoglie 1300euro a sostegno di Aism: insieme per un mondo libero dalla sclerosi multipla –

“Cerveteri ancora una volta si conferma essere una comunità generosa, sensibile, attenta. Un’ondata di sorrisi e il grande desiderio di costruire insieme un mondo libero dalla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi, nonostante gli straordinari passi in avanti compiuti dalla Ricerca scientifica, ancora non ha una cura. Il punto solidale di Cerveteri di Gardensia, la campagna di raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è stata un successo straordinario: raccolti 1300 euro. In una sola mattinata abbiamo venduto tutte le piante di gardenia e di ortensia e ricevuto tantissime donazioni spontanee. Da Volontaria e da rappresentante delle Istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa comunità straordinaria, che anche quest’anno con convinzione ha rinnovato il proprio sostegno ad Aism”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism, che nella giornata di lunedì 9 marzo, come accade al termine di ogni iniziativa, ha provveduto all’invio del bonifico bancario all’Associazione.

“Sono oramai molti anni che come Volontaria sono impegnata nelle attività di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla ed ogni volta riscontro una generosità, una sensibilità e affetto sempre in crescita – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism – la nostra città risponde a queste iniziative con grandissima attenzione: dai commercianti, alle Istituzioni cittadine, passando per i funzionari del Comune fino a tutti i cittadini e i tanti amici che ogni anno ritornano per sostenere questi appuntamenti. Tutti hanno dato il loro contributo a questa causa davvero importante. Aism è una realtà che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento nel campo della promozione di attività a sostegno della Ricerca Scientifica: grazie anche al contributo importante che giunge ogni anno da Cerveteri, anche attraverso tante altre iniziative correlate, come ad esempio i concerti di ‘Note per la Ricerca’, possiamo sperare ancora di costruire un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

“Questo inizio di 2026 ha portato alla Ricerca e alle attività di Aism già moltissimi fondi – ha aggiunto Adele Prosperi – ai 1300euro raccolti con ‘Gardensia’, si aggiunge il ricavato dei due concerti tenutisi nelle scorse settimane al Granarone e a Sala Ruspoli: in totale, sono stati raccolti e devoluti ad Aism 2655euro in pochissimi mesi. Iniziative come questa proseguiranno anche nei prossimi mesi: intanto, non posso far altro, a nome mio e a nome di Aism, dire ancora una volta infinitamente grazie a tutti!”

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla è complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi.

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla, attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con Sclerosi Multipla, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

La Sclerosi Multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, ed esordisce per lo più tra i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona. In Italia c’è una nuova diagnosi ogni 3 ore. Per maggiori informazioni, visita il sito www.aism.it