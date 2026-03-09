Referendum 2026, servizio di trasporto gratuito ai seggi a Ladispoli per cittadini con disabilità

L’Amministrazione informa che, in occasione del Referendum che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, sarà attivato un servizio di trasporto gratuito dedicato agli elettori con disabilità o con difficoltà di deambulazione, per consentire loro di raggiungere i seggi elettorali.
Il trasporto sarà effettuato mediante un minibus attrezzato con pedana elevatrice, disponibile su prenotazione. È richiesta la presenza di un familiare o accompagnatore durante il tragitto.
Gli interessati potranno prenotare il servizio da lunedì 09 marzo a mercoledì18 marzo, nella fascia oraria 10:00 – 12:00, contattando i seguenti numeri telefonici:
06 99231410
328 3140299