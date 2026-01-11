Riceviamo e pubblichiamo:

Si delineano le quattro migliori formazioni della manifestazione che assegna lo scudetto del padel nel Lazio. Il Bola Loca ha ufficialmente staccato il biglietto per le semifinali del campionato regionale opendel Lazio a squadre FITP, superando l’ostica trasferta contro il Tennis Club Parioli con un solido 2-1. Il successo ottenuto sui campi della storico circolo capitolino conferma la crescita tecnica del gruppo, capace di gestire con maturità i momenti critici di un incontro decisivo.

L’affermazione nei quarti di finale proietta ora la squadra verso la fase conclusiva del torneo, che si sposterà a Frascati per i due atti finali. Il Bola Loca, forte di questo risultato, punta ora senza mezzi termini all’ultimo atto della competizione, consapevole che il livello di difficoltà è destinato ad alzarsi sempre più.

A margine della vittoria, il capitano Matteo Di Berardino ha espresso tutta la sua soddisfazione, queste le sue parole:

L’Elite del Padel Laziale: il Bola Loca stacca il pass per la semifinale

“È stata un incontro molto duro, come previsto, ma abbiamo dimostrato un altra volta cuore enorme. Siamo sempre più squadra, sempre più gruppo, senza questi valori non si ottengono risultati in un campionato a squadre che è duro perché ci sono tante dinamiche e aspetti, dalle più piccole, alle più grandi che sono estremamente differentu da una competizione che dura una settimana o poco più, tipo un torneo. Vincere 2-1 in trasferta qui a Parioli ci dà la giusta carica in vista delle semifinali.

È un ulteriore mattoncino che aggiungiamo alla nostra crescita dopo la vittoria del campionato di serie D al primo anno e all’ottimo cammino in serie C di qualche mese fà. Un pensiero speciale va ai tifosi che sono venuti fin qui a sostenerci: il loro supporto è fondamentale perché eravamo fuori casa è qui il clima è sempre molto molto caldo. Ora testa a domenica con la massima umiltà, consapevoli che il nostro obiettivo è onorare al meglio il prestigio del nostro circolo e rappresentare al massimo il territorio a cui apparteniamo.”

Il programma delle finali entrerà nel vivo tra soli sette giorni con l’attesissima sfida valevole per la semifinale regionale. Il match vedrà il Bola Loca opposto alla vincente del durissimo scontro tra i due circoli Latina e Valmontone, e si disputerà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la prestigiosa sede del Circolo Villa Mercede di Frascati, teatro designato per questo penultimo e decisivo atto del campionato. In palio c’è l’accesso alla finalissima del 25 gennaio, un obiettivo che la squadra insegue con determinazione per scrivere una nuova pagina storica del padel tirrenico.