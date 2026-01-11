Uno dei due aveva l’obbligo di dimora a Torino. Proseguono le ricerche del terzo uomo fuggito a piedi

Inseguimento e spari a Ladispoli: arrestati due ladri sudamericani

LADISPOLI – Non erano dei semplici ladruncoli i due sudamericani arrestati venerdì mattina dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento culminato con alcuni colpi di pistola tra viale Europa e viale America, nel quartiere Miami. Si tratta di un peruviano di 25 anni, sottoposto all’obbligo di dimora a Torino, e di un connazionale di 36 anni residente a Milano, entrambi con numerosi precedenti per furti, rapine e resistenza a pubblico ufficiale.

I due facevano parte di una banda di tre persone sorpresa mentre rubava una borsa nel parcheggio di un supermercato di viale Europa. Alla vista della volante è scattata la fuga a bordo di una Bmw bianca, poi abbandonata in via Gaeta. Il 36enne è stato bloccato alla stazione ferroviaria, mentre il complice più giovane è stato fermato poco dopo. Proseguono le ricerche del terzo uomo, fuggito a piedi.

Gli arrestati sono ora in attesa della convalida da parte del tribunale di Civitavecchia. La polizia sta inoltre verificando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nei giorni scorsi in città. La borsa sottratta alla vittima è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.