Grande vittoria del Cerveteri, che batte il Tolfa 2-0. Domenica prossima il derby a Ladispoli

Oggi è stata festa grande al Galli. Il Cerveteri supera il Tolfa per 2-0, e si propone come una delle rivelazioni del campionato. Tutta la squadra ha espresso una prestazione che la dirigenza, nel suo comunicato post-partita, ha definito come “maiuscola, ordinata e coraggiosa”.

Un successo sicuramente meritato. Costruito con una prova corale, e con due reti di ottima fattura firmate da Tombesi e Patrascu.

La partita ha acceso l’entusiasmo sugli spalti. Con la tifoseria cerveterana che anche in questa occasione si è rivelata come “il dodicesimo in campo”. Novanta minuti di sostegno continuo, e con una fantastica coreografia ad aprire la gara. In un clima che ha accompagnato e spinto la squadra per tutta la durata dell’incontro.

La vittoria sul Tolfa è importante anche per quello che significa a livello di calendario. Per il Cerveteri, infatti, si apre infatti la settimana del derby. Domenica prossima si gioca a Ladispoli e, secondo quanto previsto, si aspettano circa 200 sostenitori verdeazzurri al seguito.

Quella di oggi è una vittoria arrivata malgrado alcune assenze importanti. E che, nonostante questo, è stata giocata alla perfezione.