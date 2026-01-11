Carnevale al Castello di Bracciano. Arriva “La Famiglia Addams” tra sale antiche e il laboratorio di zio Fester

Doppio appuntamento domenica 8 febbraio 2026, alle ore 11:00 e alle ore 15:00, al Castello Odescalchi di Bracciano. Che, in occasione del Carnevale, ospiterà “la Famiglia Addams” con un percorso itinerante che è stato annunciato come unico nel suo genere.

Nelle antiche sale del Castello, Morticia e i suoi famigliari accoglieranno adulti e bambini per un’avventura definita “divertente ed inconsueta”. Tra sorprese, strane presenze e particolari avvenimenti. L’evento itinerante terminerà nel “pazzo laboratorio” di zio Fester. Dove è previsto un esperimento tipico della famiglia Addams.

È possibile partecipare in maschera, sia adulti che bambini. L’iniziativa è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Quando si prenota, bisogna indicare il numero di biglietti desiderati, e un recapito telefonico: la segreteria ricontatterà per le modalità di prenotazione.

Il costo è di 19 euro, e comprende la visita guidata del Castello con l’incontro di alcuni personaggi. A seguire, il particolare esperimento nel laboratorio di zio Fester. I bambini fino ai 3 anni non compiuti saranno ospiti gratuiti. La durata complessiva è di circa 1 ora e 45 minuti, e l’evento si svolgerà regolarmente anche in caso di mal tempo.

Di seguito i contatti per informazioni e prenotazioni:

Sede: Castello di Bracciano (Roma), via Giulio Volpi 12, raggiungibile anche in treno.