di Giovanni Zucconi

Un appello degli abitanti di Due Casette-Furbara: iscrivete qui i vostri bambini e salviamo la scuola elementare

Nelle piccole comunità, nelle piccole frazioni, soprattutto quelle di campagna, poter mandare i propri figli piccoli in una scuola all’interno del paese è di vitale importanza. Io stesso ho vissuto l’infanzia in una frazione di Cerveteri, I Terzi, dove oltre il bar e la chiesa non c’era nulla. Ma c’erano le scuole elementari e le scuole medie.

In quelle scuole si sono maturati i miei primi ricordi. È lì che mi sono formato, non solo dal punto di vista culturale. È lì che sono cresciuto in un contesto di conoscenze e di valori non solo etici. Ma anche di quelli che puoi scoprire solo quando vivi con delle persone che sono costantemente a contatto con la natura. Quella vera. Quella della campagna isolata. Non quella del giardino di casa tua, o del parchetto cittadino.

In queste piccole frazioni una scuola non è solo una scuola. È un presidio. Un punto fermo, un pezzo di vita quotidiana che tiene insieme una comunità, e fa crescere i propri ragazzi nell’ambiente migliore possibile.

Tutto questo è perfettamente chiaro agli abitanti di Due Casette-Furbara. Che, da quest’anno, hanno un grande problema. La loro scuola elementare è a rischio chiusura. Nel plesso ci sono attualmente solo tre classi, perché per tre anni consecutivi la prima non si è formata. E la domanda che si fanno tutti gli abitanti della frazione è purtroppo scontata: cosa succederà se a settembre 2026 resteranno soltanto due classi? La paura è che non basti più per tenere aperta la scuola.

Per questo la comunità delle Due Casette-Furbara sta facendo tutto il possibile per arrivare a quell’obiettivo minimo, e per loro vitale: far nascere una nuova classe di prima elementare.

E lo fa lanciando un appello social soprattutto a chi, in queste settimane, sta scegliendo dove iscrivere il prossimo anno il proprio figlio o la propria figlia. Un appello rivolto alle famiglie di Cerveteri, Cerenova, Santa Severa. Un appello a chi è ancora indeciso. A chi magari cerca per i propri figli un contesto più piccolo, più raccolto, e per questo a più misura di bambino. Un contesto immerso nella natura di una campagna vera. Quella abitata da contadini. Quella dei casolari e non delle ville.

Nel loro appello emerge un’idea molto concreta e perfettamente realistica di cosa possa essere un piccolo plesso. È una “piccola oasi” per bambini e genitori. Un ambiente dove ci si conosce tutti. Dove ogni bambino non è un numero. Dove la scuola può davvero essere a misura delle esigenze educative e umane. E vi garantisco, che queste non sono frasi di circostanza. Nell’appello Facebook si parla di un team di insegnanti capace di coinvolgere i bambini con attività pratiche e stimolanti. Che valorizzano la collocazione della scuola, e il suo legame con il territorio.

L’appello degli abitanti di Due Casette-Furbara, in sostanza, propone una scelta che ha una duplice valenza. Educativa e comunitaria. Far continuare a vivere una scuola significa infatti far continuare a vivere un territorio. E a volte basta poco, un’iscrizione in più, per non farlo morire.

Se qualche genitore fosse interessato, e speriamo di sì, forniamo un’indicazione pratica. Le iscrizioni alla classe prima si effettuano esclusivamente sulla piattaforma UNICA. Per il plesso di Due Casette–Furbara va indicato il codice meccanografico RMEE89102A.