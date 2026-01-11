“Solo briciole al Presepe Vivente, e le frazioni sono state dimenticate”

Cerveteri, l’opposizione attacca: spesi 160mila euro per discutibili eventi natalizi. Ma solo briciole al Presepe Vivente, e le frazioni sono state dimenticate

Riceviamo un comunicato dai Consiglieri di Opposizione del Comune di Cerveteri, che pubblichiamo integralmente.

“Mentre le famiglie di Cerveteri fanno i conti con la crisi e le difficoltà quotidiane, l’Amministrazione Comunale sembra vivere su un altro pianeta. La Delibera di Giunta n. 195 del 28 novembre 2025 – divenuta tristemente nota perché l’Amministrazione, priva dei voti necessari, è stata costretta a rinviare il Consiglio Comunale fino al 29 dicembre per ratificarla – ha fatto emergere il solito modus operandi nella gestione delle risorse culturali. Una corsa sfrenata alla spesa per eventi effimeri, calati dall’alto e concentrati esclusivamente nel periodo natalizio.

Emblematico è il “Campus Etruria”: Un’operazione che muove ben 120.000 euro di denaro pubblico per un’iniziativa di sole quattro giornate. Sebbene una parte sia coperta da fondi regionali, la Giunta ha deciso di prelevare direttamente dalle tasche dei cittadini di Cerveteri ben 36.000 euro per co-finanziare l’evento. Una priorità discutibile, vista la mole di denaro impiegata.

Per il Capodanno era previsto un progetto denominato “Cerveteri Spettacolare – Capodanno sotto la Cupola” (?!). Con una richiesta di finanziamento di 100.000 euro che non risulta essere stata ottenuta. Tuttavia, anche in assenza della fantomatica “cupola” e del maxi-finanziamento, sono stati comunque impegnati 30.000 euro di soldi comunali. A favore di chi? Per cosa? Per quale spettacolo esattamente?

Ma non finisce qui: “Luminarie, alberi di natale ed eventi natalizi 2025”. In una sola scheda di variazione, l’Amministrazione ha stanziato altri 94.000 euro in aumento. Risorse che, a differenza degli altri progetti, gravano interamente sul bilancio comunale. Quasi centomila euro per luci e addobbi, mentre le nostre strade necessitano di manutenzione urgente e i servizi sociali sono sotto pressione costante.

Il conto finale supera 160.000 euro. Facendo i conti in tasca all’Amministrazione, il quadro è allarmante. Se sommiamo le quote prelevate direttamente dal bilancio comunale per il Campus Etruria (€ 36.000), il “Capodanno” ridimensionato (€ 30.000) e le Luminarie (€ 94.000), raggiungiamo la cifra di 160.000 euro di spesa diretta a carico del Comune. E questo senza contare i fondi regionali che, vale la pena ricordarlo, sono sempre soldi dei contribuenti.

Sia chiaro, come consiglieri di minoranza, lo ribadiamo, non siamo contro le feste, la cultura o le tradizioni. Al contrario, riteniamo, ad es., assolutamente insufficienti gli investimenti in favore del Presepe Vivente: destinare soli 5.000 euro a quello che è un evento di assoluta eccellenza per Cerveteri, riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini comunali, è un’offesa alla storia della nostra città. Vedere un’eccellenza liquidata con le briciole, mentre si stanziano cifre astronomiche per eventi senza radici, svela il vero metro di giudizio e la volontà politica di questa Amministrazione: premiare l’apparire piuttosto che sostenere il valore reale.

Per non scordare poi la totale assenza di iniziative natalizie dell’Amministrazione nelle frazioni come Valcanneto, San Martino, I Terzi, Ceri, Cerenova. Che sembrano non essere minimamente considerate parte del territorio comunale quando si deve fare una programmazione culturale. Forse gli abitanti delle frazioni non pagano le tasse come gli altri abitanti?

Siamo contro lo sperpero incondizionato e la totale mancanza di pianificazione. Chiederemo in Consiglio Comunale conto di ogni singolo euro speso: andremo a vedere le fatture, i dettagli dei costi e le eventuali sponsorizzazioni della nostra Municipalizzata (che ha iniziato a comparire sulle locandine degli eventi).

I Consiglieri di Opposizione del Comune di Cerveteri”