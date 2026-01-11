Assemblea delle donne al Consultorio di Cerveteri il 13 gennaio. Preoccupazioni su Sportello Antiviolenza e futuro dei consultori – Riceviamo e pubblichiamo:

Da gennaio 2026 l’“Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività” avvia una presenza periodica, con appuntamenti mensili programmati, nei consultori di Cerveteri e di Ladispoli.

Il primo incontro è fissato per martedì 13 gennaio 2026, al Consultorio di Cerveteri, in via Martiri delle Foibe 95.

Questo annuncio è accompagnato da un comunicato stampa dove si dichiara l’urgenza di discutere e affrontare la “grave situazione” legata alla momentanea chiusura dello Sportello Antiviolenza. Dovuta, viene spiegato, alla scadenza del mandato e alla mancata pubblicazione del nuovo bando. Un vuoto che, per chi vive il territorio, non è un semplice dettaglio amministrativo. Significa interrompere un riferimento importante, spesso decisivo, per le donne in difficoltà.

Oltre a questo tema, l’Assemblea mette in evidenza anche una seconda preoccupazione: il destino dei due consultori di Ladispoli e Cerveteri, in vista del completamento dell’Ospedale di Comunità. La criticità evidenziata nel comunicato stampa riguarda soprattutto l’assenza di certezze. Sia tempi, sia sui luoghi alternativi rispetto alle attuali sedi.

L’invito a partecipare agli incontri è rivolto a una platea molto ampia: cittadine e cittadini, associazioni, sindacati, movimenti femministi, partiti e istituzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di trovare insieme soluzioni, e di analizzare proposte capaci di garantire un servizio sociosanitario fondamentale. Che sia a supporto delle donne, ma anche delle famiglie, dei minori e degli adolescenti del territorio.

Di seguito il calendario degli incontri