Lazio, Tidei (IV): “Approvata all’unanimità in Commissione Sanità la delibera sulla Banca della Parrucca, un atto di civiltà e inclusione”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione ieri, all’unanimità, da parte della Commissione Sanità, della delibera che dà piena attuazione alla Banca della Parrucca e alle nuove modalità per il contributo all’acquisto delle parrucche.”

Lo dichiara la capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei. “A luglio scorso – sottolinea Tidei – grazie a un mio emendamento, abbiamo esteso questo

importante sostegno non solo alle donne sottoposte a terapie oncologiche, ma anche tutte le persone colpite da alopecia dovuta ad altre patologie riconosciute, come le malattie autoimmuni. È un passo di civiltà che riconosce un disagio reale, spesso sottovalutato, e che restituisce dignità a tante persone.”

“Si tratta di un atto di attenzione e inclusione – conclude Tidei – che trasforma la solidarietà in una misura concreta e accessibile a tutte e a tutti. Un segnale di vicinanza reale verso chi affronta