Nuova maglia del Cerveteri, contro il Campagnano al Galli la mitica maglia a strisce verde azzurra

Sarà indossata dagli uomini di Ferretti che puntano alla terza vittoria di fila

I tifosi domenica al Galli potranno ammirare il Cerveteri con il nuovo completo, maglia verde azzurra a strisce come volevano. Finalmente i Cervi indosseranno la maglia che tutti desideravano, con i colori originali, che poche club vantano. E allora si spera che con addosso un outfit rinnovanto si possa arrivare alle terzza vittoria di fila, contro il Campagnano al Galli alle ore 11.00.

“Troveremo una squadra in salute, che per ora ha fatto vedere delle ottime cose, vincendo con delle squadre importanti. Sono un organico di spessore, hanno tanto entusiasmo e quindi dovremo tenere alta la concentrazione, senza regalare troppo -afferma il tecnico etrusco”.

Momento positivo per i Cervi, che come dicevamo hanno raccolto sei punti nelle ultime due gare, togliendosi di dosso la malasorte. Ora ci sono tre gare fondamentali, compresa la coppa mercoledì prossimo sul campo della Luiss. A seguire trasferta a Tarquinia, che assume il sapore di una sfida vera e agonisticamente avvincente.