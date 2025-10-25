Costa Lazio, Paolacci: “Una opportunità per Cerveteri e Ladispoli”

Da Ostia a Civitavecchia, il litorale romano vuole realizzare un modello come quello romagnolo. Infatti è nata Costa Lazio, progettata dall’Ascom, per promuovere il territorio, all’interno del quale ci sono anche Cerveteri e Ladispoli. Un’idea che nasce con lo scopo di portare vantaggi alle località marittime , che si compone di bellezze, mare , artigianato, storia ed enogastronomia.

“Credo che sia una novità per il territorio, che finalmente si unisce in toto, da Ostia a Civitavecchia – ha detto il consigliere comunale di Cerveteri Gianluca Paolacci – Il progetto di Costa Lazio non può che essere un valore importante per Cerveteri e Ladispoli, che fino ad oggi hanno vissuto di un turismo legato al pendolarismo, fugace e improduttivo. Serve una spinta, qualcuno che faccio da capofila a un progetto turistico serio. Inoltre – aggiunge Paolacci – ad oggi, sull’autostrada Azzurra, non vi è un cartello che indica la città di Cerveteri. Siamo gli unici non presenti, dobbiamo ripartire dalla basi, non possiamo farci sfuggire il manifesto delle nostre bellezze in un ‘autostrada che è frequentata da migliaia di automobilisti”.