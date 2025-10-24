Sabato 25 e domenica 26 ottobre, il Palazzo dei Congressi di Roma accoglierà oltre 100 maestri costruttori provenienti da tutto il mondo, pronti a esporre centinaia di creazioni originali: autentiche opere d’arte

A Roma arriva l’Italy Brick Expo: la più grande mostra LEGO® mai realizzata in Italia –

Si è tenuta a Roma, presso il prestigioso Palazzo dei Congressi, l’anteprima stampa dell’Italy Brick Expo, la più grande esposizione LEGO® mai organizzata in Italia. L’evento, dedicato alla creatività, all’arte e al gioco, ha offerto ai media un’esclusiva anteprima all’interno di una vasta area espositiva di oltre 4.000 metri quadrati. L’evento ufficiale, organizzato in co–produzione tra Bricks Show ed EUR S.p.A., aprirà al pubblico sabato 25 e domenica 26 ottobre con un programma ricco di installazioni, ospiti internazionali e attività speciali.

Durante l’anteprima stampa, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica dell’evento, osservando da vicino le ultime fasi di allestimento e interagendo direttamente con i builder internazionali intenti a completare le loro straordinarie creazioni. L’evento è stato anche l’occasione per scoprire in esclusiva alcune delle installazioni più spettacolari realizzate con i mattoncini LEGO®, esplorare gli spazi espositivi e ricevere un giocoso cadeau celebrativo offerto dagli organizzatori.

Il percorso espositivo

Per la prima volta in Italia, oltre 100 maestri costruttori (AFOL – Adult Fan of LEGO®) provenienti da tutto il mondo porteranno a Roma centinaia di creazioni originali, vere opere d’arte che spaziano dall’architettura al cinema, dalla storia alla fantasia. Tra i builder più attesi: Rocco J. Buttliere (Chicago, USA), che presenterà la sua monumentale SPQR, ricostruzione in scala micro della Roma Imperiale; Luca Petraglia (Milano, ITA) che porterà una serie dedicata ai simboli di Roma come la Fontana di Trevi, Piazza Navona, San Pietro e l’Altare della Patria; MBrick (Digione, FRA), celebre per i suoi quadri 3D in mattoncini, che uniscono arte moderna e tecnica costruttiva.

Inoltre, per celebrare i suoi 35 anni, sarà presente anche l’iconico Gabibbo di “Striscia la Notizia”, in una spettacolare versione interamente realizzata in LEGO®. L’imponente mascotte rossa, ricreata con incredibile dettaglio e cura dai builder, diventa così protagonista di una vera e propria installazione pop, pronta a stupire grandi e piccoli. Tra colori vivaci e mattoncini, il Gabibbo non è solo un omaggio a un’icona della televisione italiana, ma anche un esempio perfetto di come la creatività e la fantasia possano trasformare un personaggio familiare in un’opera d’arte tridimensionale.

Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR S.p.A., ha dichiarato: “Siamo convinti che l’EUR possa e debba essere un quartiere con una forte vocazione economica e direzionale, ma anche un quartiere per famiglie e giovani che decidano di viverci e visitarne le bellezze. EUR S.p.A. si impegna per fare sì che un quartiere con un patrimonio immobiliare unico al mondo abbia un’offerta culturale di livello e che guardi ad un pubblico sempre più vasto; è questo il senso di ospitare e co-produrre l’Italy Brick Expo. Le splendide architetture e le linee del Palazzo dei Congressi sono la cornice ideale per le opere e per la creatività di tutti gli appassionati dei famosi mattoncini”.

Per maggiori informazioni consultare il sito web: https://www.italybrickexpo.it