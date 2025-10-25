Infreddoliti e impauriti sono stati trovati da degli operai che hanno fatto intervenire immediatamente le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Cerveteri

Cerveteri, trovati abbandonati dieci cuccioli di cane –

Dieci cuccioli abbandonati sono stati trovati abbandonati tra i rifiuti.

A trovare i piccoli cagnolini appena nati sono stati degli operai che hanno immediatamente chiamato le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente.

Dei piccoli, uno non ce l’ha fatta, ma gli altri sono stati tutti tratti in salvo: le Guardie sono intervenute tempestivamente e per metterli al sicuro e curarli. Il loro stato era disperato: infreddoliti e spaventati.

L’Autorità giudiziaria è stata informata e le Guardie stanno svolgendo i passi necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per assicurare alla giustizia chi ha commesso questo atto di crudeltà.