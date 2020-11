Lazio PD, Michela Califano ricorda la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Share Pin 1 Condivisioni

Il pensiero riportato in un post pubblicato sul proprio profilo social

Michela Califano ricorda la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne –

Attraverso un post riportato sul proprio profilo social, il Consigliere della Regione Lazio PD Michela Califano con queste parole ha voluto ricordare la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: “Sta tornando dall’ufficio. Spero che il suo capo non abbia avuto motivo per richiamarlo. Spero che i suoi colleghi non gliene abbiamo combinata un’altra. Se il progetto a cui stava lavorando fosse andato male? Sento i suoi passi, sono pesanti, so cosa accadrà. Vorrei scappare, ma dove?Ogni volta che mi guardo allo specchio il senso di inadeguatezza si fa sempre più pesante. Non sono l’unica, so di non essere la sola. Ho deciso di denunciare, di urlare STOP alla violenza di genere, per sentirmi finalmente donna. La prossima volta che un uomo mi toccherà, sarà solo per amarmi. Perché la mia voce dia forza alle altre, perché si trasformino in un coro: insieme possiamo rompere il muro del SILENZIO. Guarda. Non c’è trucco!La violenza esiste, non conosce limite.Denuncia ora, non aspettare. 88 donne su 100 non denunciano le violenze subite. Sono sole, si sentono sole. Durante il lockdown le chiamate al numero 1522 sono aumentate del 73% rispetto allo stesso periodo 2019, 53 donne su 100 hanno chiesto aiuto perché vittime di violenze, fisiche, verbali, psicologiche. 100 donne è una campagna di promozione sociale contro la violenza di genere. L’uomo che ci tocca deve farlo solo per amarci.”