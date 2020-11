Share Pin 1 Condivisioni

Vaccino Covid, Ue firma contratto con Moderna –

La Commissione Europea ha approvato il contratto per il vaccino anti-Covid con l’azienda farmaceutica Moderna. In precedenza ne ha approvati altri 5 con Astrazeneca, Sanofi-Gsk, Janssen Pharmaceutica Nv,Biontech-Pfizer e Curevac. Quello con Moderna prevede l’acquisto iniziale di 80 mln di dosi per conto di tutti gli stati membri dell’Ue. Più una opzione per richiederne fino a ulteriori 80 mln, da fornire una volta che il vaccino si sia dimostrato sicuro ed efficace.