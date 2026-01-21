Lavori in corso alla Quercia di Largo Almunecar: cantieri aperti per una nuova pavimentazione drenante

L’Assessore Matteo Luchetti: “lavori che consentiranno un miglioramento dell’essenza arborea della nostra pianta secolare”

Lavori in corso in Largo Almunecar sotto la Quercia a Cerveteri. Cantieri aperti per la realizzazione di una nuova pavimentazione drenante, utile a garantire all’albero secolare simbolo della città di ricevere acqua piovana nei giorni di pioggia. Un lavoro importante, che rinnova di fatto l’area, ma soprattutto consente un miglioramento dell’essenza arborea presente.

“Con l’erborella, ovvero la nuova pavimentazione drenante che stiamo andando a posizionare in questi giorni, il vantaggio principale sarà per la salute della nostra Quercia e per le sue radici, che ora avranno sopra una pavimentazione in grado di drenare l’acqua piovana – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – la durata dei lavori sarà piuttosto breve e non appena conclusi, l’area tornerà nuovamente a disposizione dei cittadini e saranno riposizionati gli arredi esistenti”.