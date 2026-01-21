Anguillara, il marito ha confessato l’omicidio di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno avrebbe confessato l’omicidio della moglie, Federica Torzullo, durante l’interrogatorio di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari. All’udienza era presente anche il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori.

Secondo gli investigatori, Carlomagno avrebbe ucciso la donna perché incapace di accettare la fine del loro matrimonio. Dall’autopsia è emerso che Federica sarebbe stata colpita con 23 coltellate e che alcune parti del corpo sarebbero state amputate.

L’uomo è ora accusato del nuovo reato di femminicidio della moglie e di occultamento di cadavere.