Ma quale Europa? A Cerveteri un dibattito sul presente e sul futuro dell’Unione –

di Marco Di Marzio

Un’Europa da interrogare, discutere e ripensare. È questo lo spirito di “Ma quale Europa?”, il dibattito pubblico in programma sabato 24 gennaio alle ore 17:30 presso Palazzo Ruspoli, nel cuore della città.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto civile e pluralista sull’Europa di oggi e su quella che verrà, in un contesto storico segnato da profonde trasformazioni politiche, economiche e sociali. Al centro del dibattito, il ruolo dell’Unione Europea, le sue prospettive future e l’impatto concreto delle politiche comunitarie sui territori.

A portare punti di vista differenti saranno Alessandro Panizza, Francesco Canicossa, Christian Matilli e Roberto Leporani: quattro giovani del Cerveteri accomunati dall’impegno quotidiano nella vita politica e sociale del territorio, ma caratterizzati da posizioni e sensibilità diverse.

A moderare l’incontro sarà Giacomo Maria De Vito, che guiderà il dialogo favorendo il confronto tra le diverse visioni, con l’intento di stimolare una riflessione aperta e partecipata.

L’appuntamento rappresenta anche un segnale importante di valorizzazione del protagonismo giovanile, dimostrando come il dibattito politico possa essere occasione di crescita collettiva e di partecipazione democratica, lontano da sterili contrapposizioni.

Gli organizzatori ringraziano l’Amministrazione Comunale di Cerveteri per la concessione della sala e per il patrocinio all’iniziativa, e Cristiano Spada, eccellenza del territorio, per la realizzazione grafica e la disponibilità dimostrata nel sostenere il progetto.

Un incontro aperto alla cittadinanza, pensato per chi crede che il futuro dell’Europa passi anche dal dialogo e dal confronto nei territori.