Domenica 25 gennaio 2026 la città ospita la Marcia della Pace promossa dall’Azione Cattolica: un cammino di testimonianza, dialogo e impegno civile

“Cuori disarmati”: Ladispoli in marcia per la pace –

di Marco Di Marzio

Ladispoli si prepara a diventare, domenica 25 gennaio 2026, un luogo simbolo di speranza e riconciliazione. Torna infatti la Marcia della Pace, promossa dall’Azione Cattolica della diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, che quest’anno porta un messaggio forte e attuale: “Cuori disarmati”.

Un invito chiaro e profondo a deporre non solo le armi materiali, ma soprattutto quelle interiori: l’odio, l’indifferenza, la paura dell’altro. Un tema che richiama il saluto evangelico “La pace sia con voi” (Gv 20,19) e che interpella credenti e non credenti, adulti e giovani, istituzioni e cittadini.

La marcia prenderà il via alle ore 15.00 con il ritrovo in Piazzale Roma, presso la stazione ferroviaria di Ladispoli. Alle 15.30 i partecipanti inizieranno il percorso lungo viale Italia, con una sosta di animazione e riflessione in piazza Rossellini, momento pensato per dare voce a testimonianze, segni e parole di pace.

L’arrivo è previsto alle ore 16.30 presso la parrocchia di Santa Maria del Rosario, dove si terrà l’incontro con il vescovo. In questa occasione verrà consegnato alle amministrazioni locali il Manifesto di valori e impegni comuni, un documento che intende tradurre il desiderio di pace in scelte concrete e condivise per il territorio.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ladispoli, a conferma di una collaborazione tra mondo ecclesiale e istituzioni civili nel segno della responsabilità e del bene comune.

In un tempo segnato da conflitti, tensioni sociali e fragilità diffuse, la Marcia della Pace vuole essere un gesto semplice ma eloquente: camminare insieme per ricordare che la pace non è un’utopia, ma una costruzione quotidiana che parte dal cuore di ciascuno.