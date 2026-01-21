Carnevale, Ladispoli al lavoro: “Colori, musica e divertimento per una giornata dedicata ai bambini di tutta la città”

Archiviata la stagione invernale, tra luminarie pista del ghiaccio e concertone di Capodanno, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando è già al lavoro per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Carnevale. A coordinare l’organizzazione è l’assessore al Turismo Marco Porro, impegnato fin da ora a gettare le basi per regalare alla città di Ladispoli un evento all’insegna dei colori, della musica, del divertimento e dell’energia positiva.

Un appuntamento pensato in primo luogo per i bambini, ma capace di coinvolgere tutta la comunità.

“Quest’anno – dichiara l’assessore Porro – abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso rispetto al passato. Ci piace innovare e puntare sempre sulla qualità. Per questo invitiamo i cittadini a restare sintonizzati: tra pochi giorni saremo pronti a presentare il programma completo e tutti i dettagli del Carnevale 2026 di Ladispoli”.

L’Assessore Porro, in conclusione, conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso gli eventi che animano la città e ne rafforzano il senso di comunità: “Come negli anni precedenti, anche quest’anno il divertimento per grandi e piccoli sarà garantito. Lavoriamo ogni giorno affinché Ladispoli – attraverso i grandi eventi, i concerti e naturalmente il Carnevale – continui a essere una città viva, dinamica e capace di offrire iniziative di qualità a livello locale”.

Ufficio Stampa Comune di Ladispoli