Sanità, PD Cerveteri e Ladispoli: “Solidarietà ad agitazione personale Asl Rm4’‘

I democratici: “Necessario aprire un tavolo di dialogo su riduzione personale”

“I Circoli del Partito Democratico di Cerveteri e di Ladispoli esprimono piena solidarietà alla CGIL e alla UIL per la proclamazione dello stato di agitazione del personale dell’ASL Roma 4. Le difficoltà organizzative, la carenza di personale, i carichi di lavoro crescenti e le criticità nella gestione dei servizi sanitari territoriali stanno mettendo a dura prova quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori della sanità, con ricadute dirette anche sulla qualità dell’assistenza ai cittadini”.

“Riteniamo legittima e responsabile l’iniziativa assunta dalle organizzazioni sindacali, finalizzata a richiamare l’attenzione della Direzione aziendale e delle Istituzioni competenti sulla necessità di aprire un confronto serio e immediato. La sanità pubblica si difende garantendo diritti, sicurezza e dignità a chi vi lavora oltre ad un’organizzazione dei servizi capace di rispondere realmente ai bisogni del territorio.

I Circoli PD di Cerveteri e Ladispoli ribadiscono il proprio sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dell’ASL Roma 4, auspicando l’apertura di un tavolo di dialogo che metta al centro:

• la drastica riduzione del personale

• la valorizzazione delle professionalità,

• il rafforzamento della sanità territoriale,

• la tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Difendere il lavoro nella sanità significa difendere il servizio sanitario pubblico e universale.

Circolo PD di Cerveteri ‎’David Sassoli’ – Circolo PD Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’