Plesso di piazza Pagliuca, La Rocca (Salvo D’Acquisto): “Decisione già presa in modo unilaterale”

Il dirigente scolastico: “Tale scelta ci vedo completamente contrari.. Mai espresso apprezzamento per tale scelta”

Riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito delle dichiarazioni rilasciate oggi dal Sindaco di Cerveteri, Dottoressa Elena Gubetti e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dottoressa Romina Vignaroli, agli organi di stampa locali (QUI), il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, dottor Massimo La Rocca esprime quanto segue:

Plesso di piazza Pagliuca, Pagliuca (Salvo D’Acquisto): “Decisione già preso in modo unilaterale”

La riunione di ieri pomeriggio, 19 gennaio 2026, presso l’aula della giunta di Piazza Risorgimento a Cerveteri, è stata indetta dal Comune per comunicarci la decisione, già presa unilateralmente, di revocare la disponibilità del plesso di piazza Pagliuca all’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto con un anno di anticipo. Tale decisione ci vede completamente contrari e ribadiamo di non aver mai espresso apprezzamento per una scelta presa senza condivisione e senza programmazione”.

Così in una nota il dirigente dott. Massimo La Rocca