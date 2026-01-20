Scuole di Cerveteri, riorganizzazione degli spazi per il benessere dei bambini: stop al container di Furbara

Il Sindaco Gubetti: «Obiettivo garantire un percorso didattico migliore in ambienti idonei per bambini, docenti e personale». L’Assessore Vignaroli: «Un’analisi puntuale di tutti i plessi scolastici e dell’utilizzo degli spazi». Il plesso di Piazza Nazzareno Pagliuca torna ai bambini di Due Casette.

“Una riorganizzazione importante degli edifici scolastici dell’intero territorio comunale di Cerveteri, finalizzata a garantire un percorso didattico migliore in ambienti idonei per bambini, docenti, personale scolastico e famiglie. La notizia principale è la scelta dell’Amministrazione comunale di non utilizzare più il container di Furbara, restituendo ai bambini e alle famiglie di Due Casette la loro scuola, quella di Piazza Nazzareno Pagliuca, presidio scolastico fondamentale per la comunità. Dopo un lungo e attento lavoro portato avanti dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli, insieme all’Assessore Francesca Cennerilli e alla Consigliera comunale Anna Mastrandrea, nella giornata di ieri si è svolto un incontro con i Dirigenti scolastici, con i quali è stata condivisa una nuova ipotesi organizzativa. Un piano che consentirà un miglior utilizzo degli spazi scolastici e l’abbattimento, dove possibile, dei costi di affitto. L’obiettivo di questa riorganizzazione è garantire un percorso didattico migliore in ambienti adeguati e sicuri per bambini, docenti e personale scolastico, valorizzando al tempo stesso i presìdi educativi presenti sul territorio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, annunciando importanti novità in vista dell’annualità scolastica 2026–2027.

«In queste settimane – dichiara Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri – abbiamo lavorato a una verifica puntuale di tutti i plessi scolastici e dell’utilizzo dei relativi spazi. Una ricognizione plesso per plesso che ha restituito un quadro chiaro, dal quale scaturiranno importanti cambiamenti. La notizia principale è senza dubbio la volontà dell’Amministrazione di non utilizzare più il container di Furbara, procedendo alla sua chiusura e riportando i bambini e le famiglie di Due Casette nella loro scuola, quella di Piazza Nazzareno Pagliuca”.

“Le tre classi attualmente ospitate nel plesso – prosegue l’Assessore Vignaroli – verranno ospitate a Cerenova, in un edificio scolastico che si trova accanto alla scuola di via Castel Giuliano, con ingresso da via Casale. Si tratta di spazi già destinati in passato alla scuola dell’infanzia di Cerenova, oggi trasferita in via Satrico, e che dispongono attualmente di molte aule libere. Le classi avranno aule dedicate e spazi autonomi, pensati per garantire continuità didattica e un’organizzazione serena per bambini e famiglie”.

“Un’ulteriore verifica – aggiunge l’Assessore – ha riguardato la possibilità di riunire tutti i bambini della scuola dell’infanzia Giovanni Cena presso l’Istituto Montessori. Questa soluzione è praticabile, poiché il Montessori dispone di due aule libere e consentirà di eliminare, tra l’altro, il costo dell’affitto delle aule attualmente utilizzate in via Consalvi, generando un risparmio per l’Ente”.

“Nel corso della riunione svoltasi in Sala Giunta – conclude Romina Vignaroli – i Dirigenti scolastici hanno espresso apprezzamento per le proposte presentate, giudicate fattibili, sostenibili e coerenti con i principi di buona amministrazione. Una riorganizzazione che intendiamo condividere anche con le famiglie e con la cittadinanza, affinché il percorso sia trasparente, partecipato e orientato al benessere dei bambini e dell’intera comunità scolastica. Ringrazio la Sindaca Elena Gubetti, che ha seguito passo dopo passo questo lavoro, l’Assessore Francesca Cennerilli e la Consigliera comunale Anna Mastrandrea per il supporto fornito in tutte le fasi dell’iter”.